Séoul va récupérer l'argent versé au PAM pour l'aide alimentaire destinée à Pyongyang

Photo : YONHAP News

Le ministère de la Réunification lancera une procédure afin de récupérer dans le courant du mois prochain le coût lié à la fourniture d'une aide alimentaire destinée à la Corée du Nord.Rappelons que Séoul a décidé en juin 2019 d’envoyer à son voisin 50 000 tonnes de riz par le biais du Programme alimentaire mondial (PAM). Cette décision a été prise compte tenu de l’état d’insécurité alimentaire aggravée au nord du 38e parallèle.Dans ce cadre, le gouvernement sud-coréen a débloqué quelque 27,3 milliards de wons, à savoir un peu plus de 20,6 millions d’euros. Il a ensuite versé au PAM une avance de 13,8 milliards de wons, l’équivalent de 10,4 millions d’euros, pour le transport des céréales, la location des équipements et les frais de gestion du projet.Cependant, cette démarche n’a pu aboutir car Pyongyang a refusé cette assistance humanitaire, dénonçant les exercices militaires conjoints sud-coréano-américains en juillet 2019.Malgré ces difficultés, le ministère chargé des relations intercoréennes reste déterminé à aller de l'avant. Son ministre Lee In-young a récemment réaffirmé sa volonté de soutenir le royaume ermite en lui apportant une aide alimentaire et sanitaire au moment opportun.