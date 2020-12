Wang Yi et Moon Chung-in d'accord pour s'opposer à une nouvelle guerre froide

Photo : YONHAP News

Le chef de la diplomatie chinoise Wang Yi et le conseiller spécial du président sud-coréen à la diplomatie et à la sécurité nationale Moon Chung-in se sont mis d'accord pour s’opposer fermement à une nouvelle guerre froide et à toute forme d’unilatéralisme.C'est ce qu'a annoncé, samedi, le ministère chinois des Affaires étrangères via un communiqué en ligne. Plus précisément, lors de sa rencontre avec le conseiller spécial de Moon Jae-in, le ministre chinois a souligné que le monde faisait face à un bouleversement inédit depuis un siècle. Et d'ajouter que la crise sanitaire due au Covid-19 a mis en exergue l'humanité partagée et l'interaction entre les nations. Pour Wang Yi, le temps du « jeu à somme nulle » et de l'unilatéralisme est donc révolu.Moon Chung-in a lui aussi mis en avant le multilatéralisme et le dialogue en vue de régler de nombreuses questions géopolitiques.Quant à la coopération bilatérale, le diplomate chinois a exprimé son souhait de la renforcer afin de préserver la justice internationale ainsi que de contribuer à la prospérité tant régionale que mondiale. De son côté, son interlocuteur a fait part des attentes de la société sud-coréenne sur la promotion des relations entre Séoul et Pékin dans tous les secteurs.Moon a d'ailleurs plaidé pour la symbiose en greffant la « nouvelle politique du Sud » du pays du Matin clair au projet de « nouvelles routes de la soie » de l'empire du Milieu.