Les exportations ont augmenté de 4 % en novembre

Photo : YONHAP News

Bonne nouvelle pour l’économie nationale. Le mois dernier, les exportations ont progressé alors que la crise sanitaire liée au coronavirus a toujours pesé sur la demande.D’après le ministère de l’Industrie et du Commerce extérieur, en novembre, les expéditions à l’étranger ont augmenté de 4 % en glissement annuel pour s’élever à 45,8 milliards de dollars. Même chose pour le montant journalier moyen, calculé sur la base du nombre de jours ouvrés. Il a grimpé de 6,3 % pour atteindre 1,9 milliard de dollars. C’est la première fois en deux ans que ces chiffres ont tous deux affiché une croissance.Les ventes de dix des 15 produits phares du pays se sont accrues. Six d’entre eux sont liés aux technologies de l’information comme les puces et les écrans.Les importations ont quant à elles totalisé 39,8 milliards de dollars, soit un recul de 2,1 %, également sur un an. Le pays a donc enregistré un surplus commercial de 6 milliards de dollars.