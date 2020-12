Séoul et Washington font le point sur les négociations du partage des coûts de défense militaire

Photo : YONHAP News

Séoul et Washington ont fait l’état des lieux, hier par visioconférence, de la négociation sur l’accord des mesures spéciales (SMA) visant à détailler le partage des frais militaires conjoints. Il s’agit de leur premier échange sur ce sujet depuis l’élection du futur président américain Joe Biden.Selon le ministère des Affaires étrangères, le négociateur sud-coréen Jeong Eun-bo et son homologue américaine Donna Welton se sont engagés à mener une plus large coopération pour trouver un terrain d’entente « équitable et acceptable » par l’un et l’autre. D’autres personnalités de la diplomatie et de la défense des deux pays ont aussi assisté à ces consultations.Pour rappel, les discussions en la matière ont été lancées en septembre 2019, avant de se heurter à la demande de Donald Trump d’accroître la contribution sud-coréenne de 400 %. En avril dernier, les deux camps se sont entendus sur une revalorisation de 13 %, mais cet accord provisoire est tombé à l’eau face à l’opposition de l’actuel hôte de la Maison blanche.Quatre mois plus tard, le pays de l’Oncle Sam a nommé Welton pour diriger cette tractation, mais depuis, aucune rencontre tangible bilatérale n’avait eu lieu. Le gouvernement sud-coréen se dit prêt à revenir à la table des négociations dès l’entrée en fonction de l’administration Biden.