La croissance de l'économie sud-coréenne a atteint 2,1 % au 3e trimestre

Photo : YONHAP News

L’économie sud-coréenne a renoué avec la croissance sur la période juillet-septembre, après deux trimestres consécutifs de contraction sous les effets de la pandémie du COVID-19. C’est ce que montrent les données provisoires communiquées aujourd’hui par la Banque de Corée (BOK).Concrètement, le PIB réel a bondi de 2,1 % par rapport aux trois précédents mois, soit 0,2 point de plus que l’estimation anticipée publiée en octobre par l’institution. Le pays avait connu un recul de 1,3 % et de 3,3 % respectivement au premier et au deuxième trimestres. Le chiffre enregistré entre avril et juin a été le plus bas depuis 11 ans et six mois.Si l’embellie au troisième trimestre peut donc être attribuée à cette mauvaise performance du trimestre précédent, on peut désormais espérer un rebond sur l’ensemble du deuxième semestre.En outre, la banque centrale a récemment revu à la hausse ses prévisions de croissance pour 2020, à -1,1 %, contre -1,3 % estimés en août. En parallèle, elle a prédit une progression continue des investissements dans les biens d’équipement et la reprise des semi-conducteurs l’année prochaine