COVID-19 : des mesures sanitaires renforcées dans l’ensemble du pays

Photo : YONHAP News

Comme annoncé, les mesures renforcées de distanciation sociale sont entrées en vigueur aujourd’hui dans l’ensemble du pays, afin de tenter d’enrayer la propagation du coronavirus.A Séoul et dans sa couronne, si le niveau d’alerte sanitaire est maintenu à 2, le troisième stade sur une échelle qui en comprend cinq, de nouvelles restrictions ciblées sont imposées aux établissements à haut risque de contamination. Il s’agit des centres d’activités sportives en intérieur, en particulier ceux situés au sein de complexes d’appartements ainsi que des cours d’apprentissage musical. Il est aussi interdit d’organiser des fêtes ou des réunions dans des hôtels à la fin de l’année et au début de l’année prochaine.Dans la capitale, les autorités municipales mettent en place un protocole correspondant au niveau maximal. Il est question de porter notamment à 16 m² par personne la jauge à respecter dans les bains publics. Les dégustations promotionnelles dans les grandes surfaces sont elles aussi prohibées.Busan, la deuxième ville du pays, a elle aussi basculé aujourd’hui en zone de niveau 2 et la quasi-totalité du territoire national en celle de niveau 1,5, le second palier.Les autorités sanitaires craignent que cette troisième vague épidémique ne perdure. Elles prévoient jusqu’à 1 000 nouveaux cas par jour dans une à deux semaines, si le virus se propage au rythme actuel. Leur estimation est basée sur le taux de reproduction qui s’est élevé à 1,43 la semaine dernière.Par ailleurs, 451 cas supplémentaires ont été recensés ces dernières 24 heures dans tout le pays : 420 d’origine locale et 31 importés.