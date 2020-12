Le Minjoo adopte le texte amendé sur le service de renseignement

Photo : KBS News

Le Minjoo a mis la main à la pâte pour faire entériner des projets de loi en butte aux vives critiques d’une partie de l’opposition. Le parti au pouvoir a adopté hier, en commission parlementaire du renseignement, la révision de la loi visant à empêcher l’ingérence politique du Service national du renseignement (NIS), en l’absence des députés du principal parti conservateur, le Parti du Pouvoir du Peuple (PPP).La clause la plus controversée concerne le transfert à la police du droit d’enquêter sur les crimes liés à la sécurité nationale, avec un délai de grâce de trois ans. Le PPP ne l’entend pas de cette oreille, en raison de l’élargissement excessif des droits de la police et de la réduction des compétences liées à la sûreté du pays.Le texte amendé interdit par ailleurs la création d’un organisme chargé de collecter et d’analyser les données de l'Etat et élabore une base légale destinée à punir les écoutes illicites et la géolocalisation des citoyens.La commission de l'administration et de la sécurité publique se réunira aujourd’hui pour discuter de la disposition visant à fonder au sein de la police un bureau national d’enquête qui se chargera des crimes menaçant la sécurité du pays.Le parti présidentiel prévoit également d’approuver le 9 décembre prochain le document consistant à supprimer le véto des camps d’en face pour la nomination du directeur du Bureau d'enquête sur la corruption des hauts fonctionnaires.Néanmoins, les députés du PPP n’ont pas d’autres moyens pour contrarier cette démarche que de boycotter les réunions et le vote en la matière.