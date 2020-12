Kim Jong-un se serait fait vacciner contre le COVID-19

Photo : YONHAP News

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un se serait fait inoculer un vaccin contre le COVID-19 développé récemment par le gouvernement chinois.C’est ce qu’a affirmé Harry Kazianis, directeur des études coréennes au Center for the National Interest (CNI), dans un article publié par un magazine en ligne, « 19FortyFive ». Il a cité deux sources anonymes des renseignements japonais.Selon l’expert américain en matière de sécurité, en dehors de Kim III, sa famille et plusieurs hauts fonctionnaires du régime se sont fait vacciner ces deux ou trois dernières semaines. Pourtant, l’identité du fabricant du vaccin demeure inconnue.A en croire Peter Hotez, professeur au Baylor College of Medicine, il existe au moins trois à quatre vaccins différents en Chine, dont ceux des firmes Sinovac et CanSino Biologics. S’il est indéniable que l’empire du Milieu a réalisé des progrès fulgurants dans le développement de vaccins, des doutes subsistent quant à leur effet et leur innocuité, d’autant que les résultats des essais cliniques de phase 3 ne sont encore pas disponibles.Toujours d’après Kazianis, il est fort possible que la Chine approvisionne des vaccins pour l'ensemble de la population du royaume ermite, dans la crainte de l’essor de la pandémie qui donnerait lieu à l’éventuel afflux des réfugiés nord-coréens sur son sol ainsi qu’à l’instabilité interne du régime.