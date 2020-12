Photo : YONHAP News

« Life Goes On », le nouveau single du groupe de k-pop BTS, domine une fois de plus la liste du Billboard Hot 100.D’après l’hebdomadaire américain Billboard, c’est la première fois dans l’histoire du classement créé il y a 62 ans qu’une chanson en coréen en prend la tête. Ce hit du nouvel album des Bangtan Boys sorti le 20 septembre dernier est chanté en coréen, sauf le refrain qui est fredonné en anglais.Le septuor dirigé par RM a déjà occupé la première place du classement pendant trois semaines avec « Dynamite », un titre anglophone publié en août dernier.Avec « Savage Love » de Jason Derulo, morceau auquel il a collaboré, BTS a figuré au premier rang du palmarès américain trois fois en seulement trois mois. Un record jamais atteint depuis les Beatles.