La majorité et l’opposition d’accord pour voter demain le budget de l’Etat 2021

Photo : YONHAP News

Les deux principales formations de l’Assemblée nationale, le Minjoo et le Parti du Pouvoir du Peuple (PPP), sont convenues aujourd’hui de voter le projet de budget 2021 demain, soit le délai fixé par la Constitution. Un projet qui prévoit une augmentation globale de 2 200 milliards de wons, soit 1,7 milliard d’euros.La raison : davantage de moyens alloués aux logements des classes populaires, à la neutralité carbone d’ici 2050 et aux PME ou petits commerçants et industriels. Le Parlement fera alors réajuster les crédits de manière plus minutieuse.Les députés ont par ailleurs adopté cet après-midi, en séance plénière, une cinquantaine de projets et propositions qui ne font pas polémique. Il s’agit notamment de permettre aux artistes contribuant au rayonnement de la culture pop du pays comme le boys band BTS de reporter jusqu’à 30 ans leur service militaire obligatoire, ou de renforcer la prévention des conflits d'intérêts liés aux actions en Bourse détenues par les hauts fonctionnaires.