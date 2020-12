Moon Jae-in se veut rassurant quant à la reprise économique

Photo : YONHAP News

Moon Jae-in a présidé aujourd’hui le conseil virtuel des ministres depuis la Cheongwadae. Plusieurs dossiers ont été abordés. Le chef de l’Etat est revenu en particulier sur la croissance enregistrée au troisième trimestre.Pour le dirigeant, l’économie nationale redémarre plus vite que prévu et elle pourrait se remettre sur les rails au premier semestre de l’an prochain. Il a d’emblée demandé à chaque ministère et au Parlement d’apporter leur coopération pour qu’elle connaisse un véritable rebond.Le président de la République a également évoqué le fait que le Kospi, l’indice de référence de la Bourse de Séoul, a récemment battu un nouveau record, dopé par les investissements des particuliers. Et d’ajouter que les investisseurs sud-coréens comme étrangers se montraient plus positifs que jamais sur le présent et l’avenir de l’économie nationale.L’occupant de la Maison bleue a alors exhorté ses ministres à joindre leurs efforts pour faire de cette tendance positive une occasion de reprendre l’activité économique.