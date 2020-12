L’Onu allonge la durée d’exonération des sanctions contre Pyongyang

Photo : Getty Images Bank

Le Conseil de sécurité des Nations unies a prolongé de six à neuf mois la durée d’exemption des restrictions imposées à la Corée du Nord dans le cadre de l'aide humanitaire. Son Comité des sanctions vient d'adopter la proposition de révision en ce sens.Autre changement : les marchandises peuvent être transférées pendant la période d’exonération en trois fois, contre une fois auparavant.En parallèle, le comité onusien examinera plus promptement les demandes d’urgence des associations caritatives pour aider le régime nord-coréen à faire face aux pandémies comme le COVID-19 ou aux catastrophes naturelles. Cette modification du règlement fait suite à la demande des Etats-Unis.Dans cet organisme composé de 15 pays, la prise de décision nécessite un vote à l'unanimité. Si aucune opposition n’est constatée cinq jours après le dépôt du texte amendé, celui-ci est entériné automatiquement. Pour rappel, le royaume ermite fait l’objet des sanctions onusiennes depuis 2006 suite à ses essais nucléaires et tirs de missiles balistiques.