Séoul débloque 10 millions de dollars pour le New Deal vert et numérique de 23 pays

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud vient de décider d’accorder près de 10 millions de dollars pour aider les pays en développement à mener des projets de New Deal vert et numérique et à lutter contre les maladies infectieuses.Il s’agit plus précisément d’une coopération technologique qui s’inscrit dans le cadre du Fonds fiduciaire de 100 millions de dollars pour la croissance verte (KGGTF) qu’elle avait créé en partenariat avec la Banque mondiale, avec pour objectif de soutenir le développement écologique de ces Etats.Selon les explications du ministère de l'Economie et des Finances, un total de 23 nations sont concernées et cet apport permettra au pays du Matin clair de s’assurer notamment une tête de pont pour prendre part aux projets de même nature menés sous la houlette du groupe de la Banque mondiale.Les projets emblématiques que Séoul doit financer sont entre autres ceux visant à adopter une technologie innovante dans les transports urbains à Almaty, la plus grande ville du Kazakhstan, et à Tachkent, la capitale de l’Ouzbékistan. Ils englobent aussi l’agriculture intelligente face au climat en Ouganda ou encore le développement d’un programme national pour la promotion de l’hygiène urbaine en Indonésie.