Augmentation la plus importante en 32 ans de l'espérance de vie à la naissance

Photo : KBS News

L’espérance de vie à la naissance a légèrement progressé l’an dernier. C’est ce qu’on a appris des chiffres publiés aujourd’hui par l’Institut national des statistiques (Kostat).Un enfant né en 2019 peut espérer vivre jusqu'à l'âge de 83,3 ans, 0,6 an de plus que celui né l’année précédente. Il s’agit de la plus importante progression en 32 ans. Pour être plus précis, l’espérance de vie moyenne est de 80,3 ans et de 86,3 ans respectivement chez les garçons et chez les filles, soit 2,2 ans et 2,9 ans de plus que la moyenne des pays de l’OCDE.La Corée du Sud se place ainsi au 11e rang du classement des 37 membres de l’institution pour les hommes et au 2e rang pour les femmes.Il est également à noter que la probabilité de décès d’un enfant né l’an dernier en raison d’un cancer, de maladies cardiovasculaires ou de pneumonie est de 48,1 % chez les hommes et de 39,1 % chez les femmes.