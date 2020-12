L’OCDE revoit de nouveau à la baisse sa prévision de croissance sud-coréenne

Photo : Getty Images Bank

L'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) a publié hier ses nouvelles prévisions de croissance mondiale. Dans cette publication, elle a une nouvelle fois revu à la baisse son pronostic pour la Corée du Sud.Selon l’institution basée à Paris, cette année, le PIB sud-coréen devrait reculer de 1,1 %, contre -1 % prévu en septembre. Fait notable : parmi ses membres, le pays du Matin clair devrait connaître la contraction la plus faible, et ce grâce à ses mesures efficaces de lutte contre la pandémie de COVID-19.L’OCDE a toutefois indiqué que si un soutien budgétaire de grande envergure avait favorisé la consommation et que les exportations s’étaient redressées, dopées par les semi-conducteurs, les emplois, eux, avaient diminué.Pour 2021, l’organisation table maintenant sur un rebond de 2,8 %, soit 0,3 point de moins que son estimation de septembre. Et d’ajouter que la Corée du Sud fera partie du groupe des cinq seuls Etats dont le PIB devrait revenir à son niveau d’avant-COVID-19 dès l’an prochain.