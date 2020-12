La Corée du Nord inaugure une conférence sur la technologie spatiale

Photo : YONHAP News

Un colloque sur la science et la technologie spatiales s’est déroulé en Corée du Nord, sous l’égide du comité central de la Fédération générale des sciences et technologies. C’est ce qu’a rapporté la KCNA.Selon l'agence de presse nord-coréenne, l’événement a pour objectif de présenter les résultats obtenus dans les projets visant à mettre en œuvre les politiques d'exploitation pacifique des ressources spatiales.Au cours du séminaire, une section sur les satellites artificiels a été ouverte à part, ce qui laisse entrevoir l’intérêt de Pyongyang pour le développement des fusées à longue portée. Or, le Conseil de sécurité des Nations unies lui interdit d’utiliser ces engins, y compris ceux embarquant un satellite.Le royaume ermite organise cette conférence annuelle depuis 2014, sauf en 2018, année où s’est tenu le sommet avec Washington, probablement pour améliorer les relations bilatérales.