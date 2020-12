Corée du Nord : Washington ouvre un site web sur les violations des sanctions de l’Onu

Photo : YONHAP News

L’administration de Donald Trump resserre l’étau sur la Corée du Nord, avant la fin de son mandat.De fait, elle a ouvert un site web sur lequel on peut signaler les actions susceptibles de financer le programme nucléaire du pays communiste, comme le blanchiment d’argent ou le contournement des sanctions internationales à son encontre. Cette annonce a été faite hier par l’adjoint au représentant spécial du département d’Etat pour le Nord lors d’une conférence virtuelle.Selon Alex Wong, le régime de Kim Jong-un doit se rendre compte que le développement économique ainsi que les armes nucléaires et biochimiques ne peuvent pas coexister.Le haut diplomate a également pointé du doigt Pékin, en lui reprochant de laisser son allié nord-coréen violer les sanctions. Et d’ajouter que si la Chine souhaite que l’Etat communiste se dénucléarise, elle devra elle aussi les appliquer scrupuleusement.Alex Wong a aussi précisé qu’au moins 20 000 travailleurs nord-coréens séjournaient toujours dans l’empire du Milieu, alors que celui-ci devait les rapatrier avant fin 2019 et que leur salaire était utilisé pour le développement d’armes du Nord. Et de mettre en avant que les deux Etats poursuivent leur commerce de marchandises interdites par les résolutions onusiennes.