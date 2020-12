« Fille de la paix » : Mitte entérine une résolution pour son installation définitive

Photo : YONHAP News

La statue d’une « fille de la paix » pourrait conserver sa place à Berlin pour toujours.Le conseil de l'arrondissement de Mitte s'est réuni hier en séance plénière et a adopté une résolution sur l’installation permanente de ce monument érigé en mémoire des « femmes de réconfort », victimes de l’esclavage sexuel de l’armée impériale japonaise pendant la Seconde guerre mondiale. Des discussions vont donc s’ouvrir pour décider de son sort.24 conseillers sur 31 ont voté pour ce texte, y compris les députés des partis progressistes du gouvernement de Berlin comme le Parti social‑démocrate, Les Verts et Die Linke.La résolution consiste également à retirer l'ordre de démolition de la sculpture et à prolonger le délai de son déploiement jusqu'à fin septembre 2021.Pour rappel, Mitte a autorisé l’érection de cette statue commémorative en juillet 2019 du fait que celle-ci concerne les droits des femmes victimes des guerres internationales.