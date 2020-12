Moon s’engage à soutenir la lutte contre la corruption

Photo : YONHAP News

« Les citoyens sud-coréens sont parvenus à préserver leur vie quotidienne face au COVID-19 avec la conviction que le gouvernement est transparent et juste. » C’est ce qu’a affirmé le président de la République, hier, dans un discours de célébration lors de la Conférence internationale de lutte contre la corruption.Selon Moon Jae-in, les sud-Coréens se sont investis volontairement dans la prévention contre l’épidémie et ont contribué à réaliser l’impartialité du système d’achat de masques de protection. Et le succès des dispositifs sanitaires du pays du Matin clair, fondés sur l’ouverture, la transparence et la démocratie, a démontré que la vérité et la confiance constituent le moteur de la solidarité et de la coopération.Le locataire de la Maison bleue a indiqué que son pays menait à bien la réforme anti-corruption en mentionnant qu’il s’est classé au 30e rang en matière d'indice de perception de la corruption, publié par l’ONG Transparency International, un record jamais atteint grâce au projet quinquennal anti-corruption initié dès l’entrée en fonction de son administration.Le dirigeant sud-coréen a affiché sa volonté d’insuffler ce vent positif à tous les domaines, y compris l’économie inclusive, et de soutenir l’ensemble des activités de coordination internationale destinées à lutter contre la corruption.