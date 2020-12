Le certificat public fait place aux signatures numériques des firmes privées

Photo : YONHAP News

Le certificat de clé publique va disparaître le 10 décembre. Selon le ministère de la Science et des TIC, le texte amendé de la loi sur la signature numérique, qui comporte les critères de sélection des établissements chargés de l’évaluation de ce service et des modalités de son fonctionnement, entre autres, a été adopté mardi en conseil des ministres.Il s’agit d’une révision venant complémenter la législation modifiée en mai dernier qui donne une base légale à l’abrogation de cette carte d’identité électronique. Celle-ci a été créée en 1999 pour permettre aux instituts entérinés par l’Etat de vérifier l’identité des citoyens sur Internet. Pourtant, des voix se sont élevées pour lui trouver une alternative en raison des inconvénients lié au stockage, au renouvellement et à l’utilisation de la clé dans différents appareils.A partir de jeudi prochain, les entreprises privées qui proposent un service de signature numérique prendront le relais. La délivrance ne nécessitera plus le téléchargement de contrôles ActiveX ou de fichiers exécutables.L’identification nécessaire pour l’inscription au nouveau service se fait via un ordinateur ou un smartphone, et les utilisateurs n’ont plus besoin de visiter une banque comme dans le passé. Quant au mot de passe qui devait être composé de plus de dix caractères, il sera remplacé par un simple code PIN ou des données biométriques.