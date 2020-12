Photo : YONHAP News

L'Administration chargée des marchés publics de la défense, connue sous son acronyme anglais DAPA, a dévoilé aujourd’hui son nouveau projet d’acquisition dite rapide. Un programme qui prévoit l’introduction de trois types de drones d’attaque. Elle a déjà signé des contrats en ce sens avec les constructeurs privés.Ces trois types d’aéronefs sont des véhicules aériens sans pilote (UAV) suicide, des drones destinés aux tirs sur des cibles au sol, et des drones de reconnaissance et de frappe à la fois.L’agence a expliqué qu’il lui avait fallu seulement cinq mois pour concrétiser le programme depuis son lancement, et que les nouveaux drones seraient déployés dans l’armée dans un délai de trois à six mois, pour le moment à titre d’essai.