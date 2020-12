« Moving on » couronné de cinq prix internationaux

Photo : YONHAP News

« Moving on » a raflé, le mois dernier seulement, cinq récompenses dans des festivals de cinéma à l’étranger. Le long métrage de Yoon Dan-bi a décroché le prix Osler du meilleur long métrage au Festival international du cinéma asiatique Reel à Toronto (Reel Asian), qui s’est clôt le 19 novembre dernier.Quant au Festival des films asiatiques de Hong Kong (HKAFF), il lui a décerné le prix « New Talent », réservé aux jeunes cinéastes de talent, et le Festival du film de Turin le prix du meilleur film de la Fédération internationale de la presse cinématographique (FIPRESCI). Le film indépendant a également remporté le prix spécial du jury au Festival international du film de Mar del Plata, en Argentine, et la Montgolfière d'Or au Festival des trois continents qui s'est déroulé à Nantes, en France.« Moving on » raconte l’histoire d’une sœur et d’un frère, Ok-ju et Dong-ju, qui s’installent dans la maison de leur grand-père pendant les vacances d’été avec leur père et leur tante. Sorti en août en Corée du Sud, il avait déjà été couronné de quatre récompenses au Festival international du film de Busan l’an dernier et s’impose comme l'un des meilleurs films du pays du Matin clair cette année.