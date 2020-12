Grippe aviaire : un nouveau cas hautement pathogène détecté dans le sud-est du pays

Photo : KBS News

Un nouveau cas de grippe aviaire hautement pathogène a été identifié, cette fois dans un élevage de poulets situé à Sangju, dans le sud-est du pays. Le propriétaire de la ferme a signalé hier la mort brutale de 300 volailles par jour et la chute du taux de ponte. Il élève pas moins de 188 000 poules pondeuses.Le gouvernement a aussitôt mis en place des mesures préventives afin d’endiguer la propagation du virus, non seulement dans l’exploitation en question, mais aussi dans celles situées dans un rayon de trois kilomètres.Il a également imposé l’arrêt temporaire des déplacements de personnes et de véhicules. Les mouvements sont restreints pour une durée de 30 jours dans les élevages se trouvant dans un périmètre de 10 km. De même, l’accès aux fermes dans plusieurs autres provinces est limité. Les autorités procèdent aussi à une désinfection à grande échelle.