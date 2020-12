« Suneung », jour J

Photo : YONHAP News

Ce jeudi, c’est le jour J pour les épreuves du « suneung ». Cet examen d’entrée à l’université a lieu une fois par an. Contexte sanitaire oblige, cette année, il est organisé deux semaines plus tard que les éditions précédentes.Ils sont quelque 493 000 à s’y présenter. C’est une baisse de 10 % par rapport à l’an dernier et un chiffre historiquement bas.Dès 8h40, les candidats ont commencé à plancher sur l’épreuve de coréen dans près de 1 300 établissements à travers le pays. Des salles pour les élèves diagnostiqués positifs au COVID-19 ont également été aménagées. Les autorités sanitaires préparent aussi certains hôpitaux à prendre en charge, si nécessaire, ceux qui présenteront des symptômes du coronavirus.Le chef du comité des sujets d’épreuves, le professeur Min Chan-hong de l’université Hanyang à Séoul, a expliqué que cette année encore, le comité avait pris soin de choisir des questions qui ne sont pas plus difficiles que celles posées lors des deux « suneung » blancs, organisés en juin et en septembre. Les élèves auront les résultats le 23 décembre.