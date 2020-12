Conflit Choo-Yoon : Moon Jae-in nomme un ancien juge vice-ministre de la Justice

Photo : YONHAP News

Un jour seulement après que le vice-ministre de la Justice, Koh Kee-young, a démissionné sur fond d’escalade des tensions entre sa ministre Choo Mi-ae et le procureur général Yoon Seok-yeol, le président de la République a désigné, hier, maître Lee Yong-goo, un ancien juge, comme son successeur. C’est la première fois en 60 ans qu’une personnalité qui n’a jamais exercé la fonction de procureur est nommée à ce poste.Selon la Cheongwadae, Moon Jae-in souhaiterait voir le nouveau vice-ministre relever, de manière neutre et équitable, les défis auxquels font face le ministère et contribuer à stabiliser l’organisation. Cette explication aurait tenu compte de la réunion du comité de discipline prévue demain pour traiter le cas du patron des procureurs. Or, le vice-ministre de la Justice occupe un siège du comité.Cependant, contrairement aux avis de certains observateurs, Lee Yong-goo ne devrait pas exercer la présidence de cette entité à la place de la ministre Choo, qui a demandé des sanctions contre Yoon. C'est un membre civil qui devrait jouer ce rôle.Le ministère de la Justice a par ailleurs décidé de fournir la copie des documents sur l’inspection, demandés par le camp du procureur général. Ce dernier a, de son côté, annoncé aujourd’hui qu’il allait déposer une nouvelle demande d’ajournement de ladite réunion en affirmant qu’il lui faut plus de temps pour examiner ces textes.