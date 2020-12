Photo : YONHAP News

Le clip vidéo de « Idol » du groupe de k-pop Bangtan Boys (BTS) a été vu plus de 800 millions de fois sur YouTube.D’après l’annonce faite aujourd’hui par son agence Big Hit Entertainment, il s'agit de la cinquième vidéo du boys band à avoir franchi ce seuil après « DNA », « Boy With Luv », « Fake Love » et la version remix de « MIC Drop ».Ce clip présente plusieurs aspects de la culture traditionnelle coréenne, comme le « samulnori », une musique traditionnelle jouée avec quatre instruments à percussion, et le « talchum », une danse du masque.Sorti en août 2018, « Idol » s’était hissé au 11e rang du classement américain Billboard Hot 100 et au 21e rang de l'Official Single Chart au Royaume-Uni.