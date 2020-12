Biotechs blanches : le gouvernement cherche à booster l’industrie

Photo : YONHAP News

Le gouvernement cherche désormais à prendre le virage des biotechnologies blanches comme une alternative industrielle respectueuse de l’environnement et visant à réduire l’empreinte carbone.Cette orientation a été l’un des sujets de discussion des ministres liés à l'économie nationale, réunis aujourd’hui dans le cadre de leur conférence régulière. Le vice-Premier ministre à l’économie Hong Nam-ki a alors dévoilé quelques pistes envisagées.Il s’agit de débloquer 2,3 millions d’euros sur les trois prochaines années afin d’aider les PME et les startups prometteuses qui se spécialisent dans les matériaux écologiques.L’exécutif établira en parallèle les infrastructures nécessaires pour commercialiser les idées en la matière, et ce par l’intermédiaire de différents centres de soutien aux biotechs du pays.Il a également été décidé de mettre au point 15 types de produits bioplastiques afin de les commercialiser le plus rapidement possible. Une fois développés, ils seront utilisés d’abord pour la fabrication notamment de récipients alimentaires et de sacs poubelles biodégradables.