Réserves de change : la plus forte hausse en dix ans

Photo : YONHAP News

Les réserves de change n’en finissent pas de progresser. Les chiffres sont là. D’après la Banque de Corée (BOK), elles ont atteint 436,3 milliards de dollars fin novembre, soit une hausse de 9,87 milliards de dollars sur un mois. Il s’agit de la plus importante augmentation depuis dix ans.Ces avoirs détenus par la banque centrale du pays sont composés notamment de titres, de dépôts bancaires, de droits de tirage spéciaux (DTS) alloués par le Fonds monétaire international (FMI) ou encore de lingots d’or.En début d'année, leur montant a fortement reculé dans le sillage de la crise sanitaire due au coronavirus, avant de repartir à la hausse en avril. La BOK a expliqué cette envolée notamment par l’augmentation du taux de rendement des obligations et par la chute du billet vert, ce qui a revalorisé les actifs en d’autres monnaies étrangères.A la fin octobre, la Corée du Sud a été le neuvième pays au monde qui possède le plus de devises étrangères.