Budget 2021 : 558 000 milliards de wons approuvés au Parlement

Photo : KBS News

L’Assemblée nationale a approuvé, hier, un budget de 558 000 milliards de wons, soit environ 419,3 milliards d’euros, pour l’exercice 2021. C’est la première fois en six ans que le Parlement a respecté l’échéance de l’adoption du projet de loi de finances, fixé au 2 décembre. Il s’agit d’un montant supérieur de 2 200 milliards de wons, l’équivalent de 1,6 milliard d’euros, par rapport au projet déposé par le gouvernement.En particulier, un crédit de 14,7 milliards de wons (11 millions d’euros) a été accordé pour l’étude de base sur la construction du siège de l’Assemblée nationale à Sejong, ce qui fait supposer que le projet de déménagement d’une partie des commissions parlementaires dans cette ville administrative se concrétise.Une enveloppe de deux milliards de wons (1,5 million d’euros) a été débloquée pour une étude de faisabilité relative à la construction d’un nouvel aéroport sur l’île de Gadeok, au large de Busan, la deuxième ville située dans le sud-est du pays.Ce budget comprend également la troisième aide d’urgence de 3 000 milliards de wons (2,3 milliards d’euros). Il s’agit d’une baisse considérable par rapport aux deux précédentes subventions.Les professions les plus affectés par la propagation du COVID-19, telles que les petits commerçants, les livreurs ainsi que les travailleurs indépendants pourraient bénéficier de cette assistance qui devrait être distribuée, au plus tôt, le mois prochain.