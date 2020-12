Vaccin anti-COVID-19 : Séoul passe un contrat d’achat avec AstraZeneca

Photo : YONHAP News

Le gouvernement négociait avec cinq groupes pharmaceutiques étrangers pour l’achat de vaccins contre le COVID-19 : Pfizer, Johnson & Johnson, Moderna, Novavax et AstraZeneca. Or, un premier contrat a été conclu avec ce dernier. C’est ce qu’a annoncé aujourd’hui un responsable des autorités de santé.Selon lui, un accord avec le géant britannique a récemment été signé. Et les négociations avec les autres laboratoires pourraient bientôt être achevées. Si tel est le cas, la quantité des premières doses de vaccins que le pays obtiendra pourra être annoncée la semaine prochaine.L’efficacité du produit développé par AstraZeneca conjointement avec l’université d’Oxford est évaluée entre 70 et 90 %. C'est significativement moins que les 95 % de Pfizer et les 94,1 % de Moderna.Mais le prix est beaucoup plus compétitif. Le laboratoire britannique a annoncé que son vaccin ne coûterait que trois à cinq dollars la dose, tandis que les tarifs de ceux de Pfizer et Moderna sont établis à 19,5 dollars et 15 à 25 dollars respectivement. En outre, il a passé en juillet un contrat de fabrication de son produit avec l’entreprise sud-coréenne SK Bioscience.Le gouvernement avait annoncé dans un premier temps qu’il pourrait s’assurer de disposer de 30 millions de doses : 10 millions par le biais du mécanisme international COVAX Facility et 20 millions via des négociations avec les firmes pharmaceutiques multinationales. Mais finalement, il pourrait s’en procurer davantage.