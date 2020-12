Sondage : la cote de popularité de Moon Jae-in à son plus bas depuis son investiture

Photo : YONHAP News

Le président de la République ainsi que son parti, le Minjoo, ont enregistré tous deux leur cote de popularité la plus basse depuis l’arrivée au pouvoir de Moon Jae-in en mai 2017.D’après un sondage réalisé par l’agence Realmeter auprès de 1 508 adultes entre lundi et mercredi (taux de fiabilité de 95 % avec une marge d’erreur de plus ou moins 2,5 %), le chef de l’Etat a recueilli 37,4 % d’avis favorables, soit une baisse de 6,4 points en une semaine. C’est la première fois depuis l’investiture de Moon que ce dernier totalise moins de 40 % d’opinions positives, alors que les avis négatifs ont atteint leur plus haut niveau avec 57,3 %, une hausse de 5,1 % par rapport à la semaine dernière.Quant aux partis politiques, le Parti du Pouvoir du Peuple (PPP) a dépassé la formation majoritaire pour la première fois en quatre mois, avec une cote de popularité de 31,2 %, contre 28,9 %. En particulier, le Minjoo a perdu 9,9 points chez les progressistes, ses partisans traditionnels, passant de 57,2 % à 47,4 % d'opinions positives.La décision prise par la ministre de la Justice Choo Mi-ae de suspendre de ses fonctions le procureur général Yoon Seok-yuol, une décision jugée inappropriée par la commission d’inspection du ministère, et la contestation des procureurs qui s’est ensuivie auraient eu un impact sur le résultat de cette enquête. D’après l’agence, un grand nombre de citoyens, y compris ceux du camp progressiste, seraient las du conflit « Choo-Yoon » qui perdure depuis des mois.