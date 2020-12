Le nombre d'emplois a augmenté de 600 000 en 2019

Photo : YONHAP News

Le nombre d’emplois a progressé de 600 000 l’an dernier grâce à la création de postes dans les PMEs et le secteur public.D’après les données publiées aujourd’hui par l’Institut national des statistiques (Kostat), on dénombrait un total de 24 020 000 postes en 2019, soit 600 000 de plus en un an. Parmi eux, 500 000 étaient des emplois salariés. L’ampleur de la progression annuelle a plus que doublé : elle était de 260 000 entre 2017 et 2018.5 080 000 individus travaillaient dans des entreprises à but non lucratif, y compris les établissements publics, soit 320 000 de plus que l’année précédente. Quant au secteur privé, 280 000 emplois ont été créés, portant le total à 18 940 000. Les PME ont offert 23 000 postes additionnels, soit près de quatre fois plus que ceux fournis par les grands groupes.Par industrie, les secteurs de la santé et du bien-être représentaient 2 110 000 emplois, une progression de 160 000 en un an, les commerces de gros et de détail, 3 060 000, et l’administration publique, 1 250 000, enregistrant chacun une augmentation de 80 000.