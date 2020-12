Moon et Macron s’engagent à coopérer pour l’Accord de Paris sur le climat

Photo : YONHAP News

Le président Moon Jae-in s’est entretenu hier, pendant une heure, avec son homologue français Emmanuel Macron afin de discuter d’un front commun dans la lutte contre le changement climatique. Selon Kang Min-seok, le porte-parole de la Cheongwadae, cet échange téléphonique a eu lieu sur demande de l’Elysée.A cette occasion, le chef de l’Etat a expliqué son initiative de New Deal « à la coréenne », visant à relancer une économie verte et durable, ainsi que sa déclaration pour la neutralité carbone à l’horizon 2025 en vue de participer au récent mouvement d’engagement écologique. D’ailleurs, il a promis de coopérer activement avec la communauté internationale de sorte à assurer l’application de l’Accord de Paris sur le climat.En réponse, le président Macron a exprimé son appui aux actions menées par Moon et s’est dit prêt à y apporter un soutien réel. Dans la foulée, il s’est engagé à participer activement au sommet sur le « Partenariat pour la croissance verte et les objectifs mondiaux 2030 (P4G) » qui se tiendra à Séoul l’an prochain.Les deux dirigeants se sont aussi mis d’accord pour élargir leur coopération concernant le développement rapide et l’approvisionnement équitable des vaccins et des traitements anti-COVID-19, un sujet convenu lors du sommet du G20 par visioconférence le mois dernier.Par ailleurs, le locataire de la Cheongwadae est revenu sur ses efforts pour dénucléariser et pacifier la péninsule coréenne. Et il n’a pas manqué d’afficher sa solidarité envers le gouvernement français qui a été amené à renforcer sa lutte contre l’extrémisme suite aux attentats en région parisienne et à Nice.Enfin, Emmanuel Macron a souhaité se rendre à Séoul l’année prochaine pour discuter des mesures visant à relever d’un cran les relations de coopération entre les deux pays. A son tour, Moon Jae-in a espéré que la crise du nouveau coronavirus se termine d’ici là pour leur rencontre en chair et en os.