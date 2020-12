Photo : YONHAP News

Le ciel est dégagé sur l'ensemble du pays, ce vendredi, à l'exception de l'extrême sud-ouest de la péninsule, le long des côtes de la mer Jaune et sur l'île de Jeju, sous les nuages. Des nuages qui se généraliseront au reste du territoire dans la nuit de vendredi à samedi, pour demeurer tout le week-end.Les températures sont en baisse, de cinq degrés dans la capitale avec -4°C ce matin et 4°C dans l'après-midi. Le mercure reste positif à Busan, la deuxième ville du pays située dans le sud-est, avec une minimale de 1°C et une maximale de 11°C.