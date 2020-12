L’excédent courant dépasse les 10 milliards de dollars pour le 2e mois consécutif

Photo : YONHAP News

L’excédent courant a franchi, en octobre, le cap des 10 milliards de dollars pour le deuxième mois de suite.D’après les données publiées aujourd’hui par la Banque de Corée (BOK), la balance des paiements courants a enregistré un excédent de 11,66 milliards de dollars, soit le troisième plus haut niveau historique. Il s’agit également d’un bond de 48,9 % sur un an, ce qui porte l’excédent cumulé depuis le début de l’année à 54,97 milliards de dollars. C’est une hausse de 5,3 milliards de dollars et un chiffre supérieur à la prévision avancée par la BOK, qui était de 54 milliards de dollars.Dans le détail, la balance commerciale a grimpé de 8,03 milliards de dollars à 10,15 milliards de dollars en glissement annuel.Le solde des services a accusé un déficit de 660 millions de dollars mais son ampleur a chuté de 1,06 milliard de dollars en un an, grâce à la réduction spectaculaire de la perte de la balance touristique.Enfin, le bénéfice de la balance des transferts des revenus relatifs aux salaires, dividendes et intérêts, a progressé de 1,83 milliard de dollars par rapport à la même période de l’an dernier en s’élevant à 2,45 milliards de dollars.