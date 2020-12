Un dollar s’échange à moins de 1 100 wons pour la première fois en 2 ans et demi

Photo : YONHAP News

Conséquence de la hausse du moral des investisseurs dans le monde entier. La monnaie sud-coréenne continue de s’apprécier face au billet vert.Hier, le marché des changes a clôturé à 1 097 wons contre un dollar, soit une baisse de trois wons en une journée. C’est la première fois en deux ans et demi qu’un dollar s’échange contre moins de 1 100 wons.L’attente suscitée par un éventuel plan de relance économique américain de grande ampleur et l’adoption imminente de vaccins contre le COVID-19 auraient incité les investisseurs à privilégier des actifs à haut risque plutôt que ceux considérés plus stables, tels que les titres libellés en dollar.Cette appréciation du won par rapport à la monnaie américaine risque d’affecter les exportations sud-coréennes, qui ont enregistré une belle performance jusqu’au troisième trimestre. Cependant, de nombreux experts ne prévoient pas une baisse du taux de change en dessous de 1 000 wons contre un dollar en raison des interventions des autorités monétaires, bien que la dépréciation du dollar devrait se poursuivre pendant un certain temps.Ce vendredi, sur le marché des devises, le won sud-coréen se renforce encore face à la monnaie européenne et au billet vert. A la clôture des transactions, l’euro s’achète 1 315,56 wons (-13,95 wons) et le dollar américain 1 082,1 wons (-14,9 wons). Quant aux marchés financiers, ils poursuivent leur hausse. Son indice de référence, le Kospi, gagne 1,31 % et clôt à 2 731,45 points. Le Kosdaq est également en hausse avec un gain de 0,68 %. L’indice des valeurs technologiques finit à 913,76 points.