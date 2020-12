ISO : la méthode sud-coréenne de dépistage du COVID-19 érigée en norme internationale

Photo : YONHAP News

La méthode de dépistage du COVID-19 proposée par la Corée du Sud a été désignée comme norme internationale par l’Organisation internationale de la normalisation (ISO).C’est ce qu’ont annoncé aujourd’hui le ministère de la Sécurité des aliments et des médicaments (MFDS) et le ministère de l’Industrie, du Commerce extérieur et de l’Energie. Il s’agit de la définition d’une série de processus et de méthodologies fondés sur l’analyse en temps réel de la réaction en chaîne par polymérase (RT-PCR).Dans cette optique, le comité des exportations, chargé de la normalisation industrielle, avait élaboré le projet de norme internationale avant de le soumettre à l’ISO.Ce texte a été approuvé à l’unanimité, en octobre dernier, par les pays membres de l’organisation lors du vote de projets finaux de normes internationales (FDIS) avant d’être enregistré officiellement, mercredi, comme norme internationale.