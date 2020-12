Photo : YONHAP News

L'attaquant sud-coréen de Tottenham Hotspur Son Heung-min vient d’inscrire son 12e but de la saison lors d'un match de la Ligue Europa. Il a réalisé cet exploit au cours de la seconde période contre le Linzer ASK, au Linzer Stadium de Linz, en Autriche.La rencontre s'est terminée sur un match nul 3-3, mais Tottenham est parvenu à se hisser en huitième de finale en totalisant dix points en cinq matches : trois victoires, un nul et une défaite. L’équipe est donc certaine de poursuivre la compétition quel que soit le résultat de son dernier match du groupe J, prévu la semaine prochaine.Le site internet britannique WhoScored.com, spécialisé dans le ballon rond, a jaugé la performance de Son à 7,4 points, la deuxième note plus élevée parmi les joueurs de son équipe.