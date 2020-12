COVID-19 : les organisations internationales désertent Pyongyang

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord a relevé au maximum son niveau d’alerte contre le COVID-19 suite à la nouvelle vague de contaminations dans le monde, tout en affirmant n’avoir recensé aucun cas sur son territoire.Le royaume ermite a limité au maximum le déplacement intérieur de sa population et imposé la fermeture de nombreux commerces. Ce contexte a provoqué le départ de Pyongyang de la plupart des humanitaires œuvrant pour des organisations internationales, qui assuraient leur mission en permanence dans le nord de la péninsule.A ce sujet, la Voix de l’Amérique (VOA) a rendu compte, hier, d’un communiqué publié par la chef adjointe de la délégation pour l’Asie de l’Est du Comité international de la Croix-Rouge (CICR). Selon Graziella Leite Piccoli, les employés permanents à Pyongyang du CICR ont tous quitté la capitale nord-coréenne mercredi dernier, et c’est l’antenne à Pékin de l’organisation qui devrait prendre le relais pour assurer la gestion des projets en cours au nord du 38e parallèle.Piccoli a fait savoir que le CICR avait dû réduire l’ampleur de ses activités en raison du COVID-19. Par ailleurs, elle a déclaré à Radio Free Asia (RFA) que l’organisation était prête à dépêcher de nouveau ses personnels sur place si la situation le permettait afin de poursuivre les opérations importantes en Corée du Nord, et ce en concertation avec les autorités locales.NK News, un autre média américain spécialisé dans les affaires nord-coréennes, a rapporté une nouvelle qui va dans le même sens. Selon lui, une quarantaine de diplomates étrangers et d’employés d’organisation humanitaires, y compris ceux de l’Onu, qui séjournaient en permanence à Pyongyang, ont levé le camp mercredi avant d’arriver par voie terrestre à Dandong, en Chine.Toujours d’après ce site, il ne reste désormais que trois étrangers du secteur à Pyongyang, à savoir deux appartenant au Programme alimentaire mondial (PAM) et un à la grande ONG irlandaise Concern Worldwide.