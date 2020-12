COVID-19 : la ville de Séoul interdit les rassemblements après 21h dans tous les espaces publics

Photo : YONHAP News

Alors que le nombre de nouveaux patients quotidiens contaminés par le COVID-19 a frôlé, hier, la barre des 300, la ville de Séoul a décrété, cet après-midi, une série de mesures d’urgence.D’abord, tous les espaces soumis à un contrôle général, c’est-à-dire presque tous les lieux de la vie quotidienne tels que les supermarchés, les magasins, les cybercafés, les cinémas, les parcs d’attraction et les cafés doivent fermer leurs portes à 21h pendant deux semaines à compter de demain à 0h. Les salles de lecture et les instituts dispensant des cours privés sont également soumis à ce dispositif.66 espaces culturels dont les musées, les salles de spectacle, les bibliothèques, 114 centres de jeunesse et 1 114 centres sportifs publics gérés par les autorités municipales seront fermés purement et simplement pendant la même période.Enfin, la circulation des transports publics sera réduite de 30 % après 21h dès ce week-end pour les bus et mardi prochain pour les métros.D’autre part, tous les collèges et les lycées vont mener, dès lundi prochain pendant 15 jours, des cours à distance. Mais les écoles maternelles et primaires resteront ouvertes selon les mesures actuellement en vigueur, à savoir qu’un tiers des élèves pourront être présents en même temps.