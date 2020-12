COVID-19 : le niveau de distanciation sociale relevé à 2,5 à Séoul et dans ses environs

Photo : YONHAP News

Le gouvernement a décidé de rehausser le niveau de distanciation sociale à 2,5 dans la région métropolitaine et à 2 dans le reste du pays.Selon les autorités sanitaires, cette décision se base sur un constat alarmant : la propagation du COVID-19, qui flambe à Séoul et dans ses environs, est sur le point d’entrer dans une véritable phase pandémique à l’échelle nationale.Malgré les règles renforcées consécutivement à 1,5 puis à 2 les 19 et 24 novembre, le nombre de nouveaux cas reste supérieur à 500 depuis cinq jours. Séoul a musclé le 1er décembre ses mesures de lutte contre l’épidémie mais le nouveau coronavirus continue de progresser.Face à la flambée des cas de COVID-19, la région métropolitaine ne dispose que de 20 lits destinés aux personnes atteintes de formes graves et sévères du virus : neuf à Séoul, cinq à Incheon et six dans la province de Gyeonggi.Dans ce contexte, l'exécutif souligne l’importance d’adopter des mesures plus draconiennes destinées à prévenir l’effondrement du système médical du pays.Ces dernières 24 heures, le nombre de nouveaux cas a de nouveau franchi le seuil des 600, avec 615, dont 580 contaminations domestiques et 35 importées. Le nombre des décès s'est accru de quatre pour totaliser 549.