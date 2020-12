COVID-19 : un patient guéri à l'aide d’un traitement au plasma sanguin, une 1ere en Corée du Sud

Photo : YONHAP News

Un premier cas de guérison par traitement au plasma sanguin contre le COVID-19 vient d’être constaté en Corée du Sud.Selon GC Pharma, un patient septuagénaire ayant contracté le nouveau coronavirus en septembre a guéri suite à la transfusion du traitement dit « GC5131A », développé par la société pharmaceutique sud-coréenne à partir du plasma sanguin de personnes guéries. Une deuxième série d’essais cliniques est actuellement en cours auprès de malades à haut risque.Le patient alité à l’hôpital universitaire de Kyungpook, à Chilgok, dans la province de Gyeongsang du Nord, a pu bénéficier de ce nouveau traitement sur demande de l’équipe médicale.En effet, le ministère de la Sécurité des aliments et des médicaments (MFDS) autorise des produits pharmaceutiques non homologués dont les tests cliniques sont en cours, à condition qu’il n’existe pas d’autres solutions médicales pour soigner les patients en état critique.Après avoir reçu une transfusion de plasma sanguin durant une vingtaine de jours, le septuagénaire a pu sortir de l’hôpital après un test négatif au COVID-19 le 18 novembre dernier.Pour l'heure, 13 demandes d’utilisation du traitement au plasma sanguin de GC Pharma sont approuvées dans différents établissements hospitaliers.D'autre part, le MFDS vient de donner son feu vert pour que deux fabricants de médicaments locaux lancent des essais cliniques de phases 1 et 2 de leurs vaccins contre le COVID-19, qui sont en cours de développement. Il s’agit de deux vaccins baptisés respectivement « AdCLD-CoV19 » par Cellid et « GLS-5310 » par Gene One Life Science. Les tests consisteront à les administrer à des adultes en bonne santé pour évaluer leur innocuité et leur efficacité.Le gouvernement s’est ainsi engagé à apporter tout son soutien afin de développer rapidement des traitements et des vaccins contre le nouveau coronavirus et de permettre à la population de bénéficier des soins nécessaires.