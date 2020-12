Grippe aviaire : un nouveau cas hautement pathogène détecté dans le sud-ouest du pays

Photo : KBS News

Un nouveau cas de grippe aviaire hautement pathogène, à savoir le virus de souche H5N8, a été identifié samedi dans un élevage de canards situé à Yeongam, dans la province de Jeolla du Sud, dans le sud-ouest du pays.Il s'agit du troisième cas recensé dans une ferme avicole. Les deux premiers ont été détectés respectivement le 29 novembre dans un élevage de canards du Jeolla du Nord, et le 2 décembre dans un élevage de poulets situé dans le sud-est du territoire.9 800 canards de l'élevage en question ainsi que 493 000 bêtes de dix fermes situées dans un rayon de 3 km du foyer seront abattus et enterrés. Et une interdiction de déplacement de 30 jours sera décrétée pour s'appliquer à quelque 1 722 000 volailles de 44 fermes de la région.La cellule de veille du gouvernement redoublera d'efforts pour surveiller, à partir d'aujourd'hui, l'application des mesures préventives sanitaires sur près de 6 900 élevages de volailles dispersés dans tout le pays. L'opération de désinfection se poursuivra sur les habitats d'oiseaux migrateurs tout comme les rivières, les réservoirs d'eau ou les sentiers d'accès situés à proximité des élevages.Les autorités vétérinaires ont de nouveau appelé au renforcement des mesures sanitaires. En effet, des cas ont été signalés, sur le sol sud-coréen, non seulement dans des fermes mais également sur des oiseaux migrateurs, et 965 cas ont déjà été recensés à l’étranger, dans 36 pays.