Pyongyang ferait transiter des armes et des produits de luxe par Vienne

Photo : KBS News

Vienne constituerait la tête de pont pour les activités d’espionnage et de commerce illégal de Pyongyang.C’est ce qu’a annoncé la très réputée agence de presse Bloomberg, citant un haut responsable des services de renseignement d’un pays occidental. Ce dernier estime que la capitale autrichienne compterait au maximum dix agents nord-coréens issus du ministère de la Sécurité publique du pays communiste.En plus de la collecte d’informations, ces agents auraient pour mission de surveiller les diplomates nord-coréens à l’étranger et de rapatrier les cadres convoqués par le régime de Kim Jong-un. De plus, c’est par Vienne que la Corée du Nord importerait de façon illicite les armes et les produits de luxe en provenance d’Europe, qui font l’objet des sanctions internationales.Toujours selon Bloomberg, les autorités autrichiennes ont récemment découvert un conteneur rempli de médicaments et de bouteilles de vins ayant un lien avec l’ambassade de Corée du Nord.L’agence de presse américaine prévoit que Vienne deviendra encore plus importante pour la Corée du Nord. En effet, si le dossier du nucléaire nord-coréen progresse avec l’arrivée de Joe Biden à la Maison blanche, il sera suivi par l’Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), dont le siège se trouve dans la capitale autrichienne.