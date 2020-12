BTS triomphe aux MAMA 2020 en remportant huit prix à lui seul

Photo : YONHAP News

BTS vient d’établir un nouveau record. Le septuor a raflé pour la deuxième année de suite les principaux prix aux Mnet Asian Music Awards (MAMA).Plus précisément, les Bangtan Boys se sont imposés dans quatre catégories : « artiste de l'année », « chanson de l'année », « album de l'année » et « icône mondiale de l'année ». La cérémonie qui s'est déroulée hier soir sans public a été diffusée en direct sur la chaîne musicale Mnet.Le boys band le plus puissant au monde y a ajouté quatre autres trophées en remportant ceux du « meilleur groupe masculin », « meilleur vidéo clip », « meilleure performance de danse » et « choix des fans internationaux ».Ce n’est pas tout. Bang Si-hyuk, patron de Big Hit Entertainment et Pdogg, surnommé « le 8e membre de BTS », ont chacun remporté le prix du « meilleur producteur exécutif » et du « meilleur producteur ». Quant à Lumpens, qui a réalisé le clip « Dynamite », il s’est vu attribuer le prix du « meilleur clip vidéo de l'année ».Organisés pour la première fois par CJ ENM en 1999, les MAMA, considérés comme l’une des plus prestigieuses cérémonies consacrées à la k-pop, se déroulent dans différentes villes asiatiques depuis 2009. L’édition de cette année a eu lieu en Corée du Sud seulement sur fond de pandémie de COVID-19.