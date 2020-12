COVID-19 : Moon Jae-in ordonne le déploiement de militaires et policiers pour augmenter la capacité de test

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud enregistre pour le deuxième jour d’affilée plus de 600 cas additionnels de COVID-19. Dans ce contexte, le président Moon Jae-in a appelé aujourd’hui au renforcement des capacités à mener des enquêtes épidémiologiques à Séoul et dans sa couronne.Afin d'y parvenir, des fonctionnaires, des militaires et des agents de police seront déployés dès cette semaine pour épauler les enquêteurs épidémiologiques sur place.De plus, des centres de test resteront ouverts durant la nuit et même les jours fériés. Ceux au volant appelés « drive-thru » se multiplieront considérablement dans les jours à venir.D’après la Maison bleue, il est essentiel de rendre efficace la gestion de la quarantaine en accélérant les tests virologiques. Afin de contenir la propagation du COVID-19 surtout chez les jeunes et salariés résidant dans la région métropolitaine, la priorité doit donc être donnée au renforcement des capacités de dépistage rapide.Dans cette optique, le chef de l’Etat a demandé l’introduction de tests antigéniques donnant des résultats en 15 minutes.