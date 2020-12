COVID-19 : le secteur des services au ralenti en raison de la nouvelle vague

Photo : YONHAP News

L’Institut coréen du développement (KDI) a livré ses tendances conjoncturelles pour ce mois de décembre : elles sont positives pour le secteur manufacturier et négatives pour les services.Selon le KDI, la propagation du nouveau coronavirus qui s'accentue à l'échelle mondiale n'a eu qu'un impact limité sur la demande de biens de consommation. D'où un léger rétablissement du secteur manufacturier.Effectivement, le COVID-19 n'a pas drastiquement réduit les échanges commerciaux, et les exportations quotidiennes continuent d'augmenter. En novembre, le montant journalier des expéditions à l’étranger calculé sur la base du nombre de jours ouvrés a grimpé de 6,3 % en glissement annuel. Il avait diminué de 4,4 % en septembre avant de progresser de 5,4 % en octobre.Les indices boursiers, tout comme la valeur du won par rapport au dollar, suivent tous cette même tendance, à l'instar des indicateurs économiques dont l'indicateur composite avancé, notamment pour l'industrie manufacturière.L'institution n'a pourtant pas écarté qu'en raison de la nouvelle vague de la pandémie déclenchée depuis mi-novembre et des mesures sanitaires renforcées, l'économie nationale, notamment le secteur tertiaire, risquait de piétiner. Un signe : les transactions par carte de crédit entre le 17 et le 29 novembre auraient chuté de 8,8 % en un an.