Photo : YONHAP News

Song Heung-min, qui évolue dans l'équipe de Tottenham Hotspur, a inscrit dimanche son 13e but de la saison et le 10e en Premier League. Le footballeur sud-coréen a marqué à la 13e minute de la première période contre Arsenal au stade de Tottenham, à Londres.Son a également réalisé une passe décisive à Harry Kane, qui a inscrit le 2e but pour les Spurs.La rencontre s'est terminée 2 à 0 pour donner la victoire à Tottenham, qui a ainsi repris la tête de la ligue.L’attaquant sud-coréen cumule un nombre de buts à deux chiffres cette saison, pour la cinquième année consécutive. En 2016-2017, il avait inscrit 14 buts au total, 12 buts lors des saisons 2017-2018 et 2018-2019, et enfin 11 buts au cours de la dernière saison.