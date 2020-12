Photo : YONHAP News

Le ciel bleu a fait son retour, ce matin, sur une grand partie du pays. Tandis que les nuages dominaient toujours les provinces de Jeolla, dans le sud-ouest de la péninsule, le reste du territoire profitait d'une belle météo qui devrait se poursuivre jusqu'à demain.Revers de la médaille : le mercure est en baisse de quatre à six degrés par rapport à hier. A Séoul, on relevait -4°C ce matin et 3°C dans l'après-midi. Le sud du pays grelotte aussi avec une minimale de 2°C à Busan, au bord de la mer de l'Est, et 3°C à Mokpo, côté mer Jaune.