Stephen Biegun effectue sa dernière visite en Corée du Sud

Photo : KBS News

Le vice-secrétaire d'Etat américain Stephen Biegun est attendu cet après-midi à Séoul pour un séjour de quatre jours. Il en profitera pour s'entretenir demain avec son homologue sud-coréen Choi Jong-kun et le négociateur nucléaire Lee Do-hoon d’une plus large coopération entre Séoul et Washington au sujet du dossier nord-coréen.Jeudi, le numéro deux de la diplomatie américaine donnera un discours à l'Institut d'études politiques d’Asan, une occasion pour parler de ses impressions sur les négociations nucléaires avec la Corée du Nord et transférer un message pour celle-ci. Le lendemain, il dînera avec la ministre sud-coréenne des Affaires étrangères Kang Kyung-wha.De fait, il s’agit de sa dernière visite en tant que représentant spécial pour le royaume ermite. Etant donné que Donald Trump achève son mandat le 20 janvier prochain, son déplacement se focalisera plutôt sur la gestion stable de la situation pendant la transition vers l’administration Biden. La discussion concernerait surtout la possibilité que Pyongyang modifie sa stratégie contre Washington lors du congrès du Parti des travailleurs prévu le mois prochain.Le gouvernement sud-coréen remerciera Biegun pour ses efforts et lui demandera de soutenir la coopération continue des deux alliés pour la paix de la péninsule après l’arrivée au pouvoir du nouveau président.